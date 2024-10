Il Tempo (M. Cirulli) – Tanti cambi in vista della trasferta in Svezia per la Roma. Juric è pronto a far riposare gran parte della formazione titolare, dando così un’occasione a giocatori che hanno trovato poco spazio finora. In porta potrebbe così esserci Ryan, coadiuvato da una difesa che vedrebbe anche l’esordio di Hummels. A centrocampo si vedrà nuovamente dal primo minuto Paredes, così come Saud sulla fascia destra.

In attacco dovrebbe partire dalla panchina Dovbyk, con Shomurodov che dovrà impensierire il reparto difensivo dell’Elfsborg. Gli ultimi dubbi Juric li scioglierà questa mattina, quando alle 12 ci sarà la rifinitura a Trigoria. Nel primo pomeriggio la squadra volerà in Svezia, mentre la conferenza stampa del tecnico e un giocatore è prevista per le 19.30 alla Boras Arena.

Nel frattempo la Roma rimpolpa lo staff e, da circa due mesi, ha scelto un nuovo “Director of Performance”, Mark Sertori. Dopo una lunga carriera tra Manchester City, nazionale inglese e Newcastle, adesso l’ex calciatore è sbarcato nella Capitale. E proprio in ottica futura la Roma sta lavorando anche sui giovani: sono infatti iniziati i contatti con l’agente di Renato Marin per il rinnovo di contratto. Il terzo portiere, prodotto della Primavera, ha attualmente un accordo in scadenza nel 2025.