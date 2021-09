La Roma sarà presente al Romics che si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre

La XXVIII edizione del Romics si tinge di giallorosso. Presso il padiglione 8 del Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games è stata infatti allestita un’area totalmente dedicata all’AS Roma.

Dal 30 settembre al 3 ottobre i visitatori del festival potranno immergersi in esclusiva area di 50 mq dove scoprire tutte le novità della nuova stagione Esports giallorossa.

Lo spazio prevede infatti un’area totalmente dedicata al gaming, con quattro postazioni allestite per permettere a tutti di toccare con mano eFootball, il rivoluzionario titolo calcistico di Konami, e di provare a sfidare uno dei nuovi Pro-Player del Club.

Nei giorni del Romics sarà inoltre possibile venire a conoscere Sodin, famoso youtuber romanista da quest’anno Main Caster ufficiale dell’AS Roma Esports.

Ma gli ottimi motivi per fare un salto allo stand romanista non sono finiti: Uber Eats, Official Food Delivery partner del Club, ha infatti riservato delle promozioni speciali per coloro che visiteranno l’area giallorossa.

Speciali come le promozioni su Roma-Empoli, attivabili tramite un QR Code distribuito alla fiera e quelle sul merchandising giallorosso, acquistabile in loco con sconti dedicati ai visitatori della fiera.

L’attività del Club presso il Romics si inserisce in quattro giorni di kermesse ininterrotta con eventi, incontri e spettacoli: un programma ricchissimo con oltre 100 presentazioni, incontri ed eventi in 10 location in contemporanea.

