La Roma riparte: senza 3 difensori spazio a Llorente

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Una delle poche certezze nella formazione che scenderà in campo domenica, riguarda Llorente. Il difensore spagnolo, complici le assenze per squalifica di Mancini, Ibanez e Kumbulla, avrà una maglia assicurata al fianco di Smalling in difesa.

Per il calciatore arrivato a gennaio in prestito dal Leeds, e vecchio pallino di Mourinho che lo ha allenato giovanissimo al Real Madrid, si tratta della prima da titolare in campionato dopo l’esordio contro l’Empoli e la mezzora giocata nel derby, in cui è entrato nell’intervallo al posto di Dybala prima di lasciare il posto ad El Shaarawy ad un quarto d’ora dalla fine. Vista l’assenza dello squalificato Cristante a centrocampo si va verso una coppia composta da Matic e Wijnaldum, che ha ritrovato entusiasmo in Nazionale e sarà di nuovo titolare. Davanti Belotti è favorito su Abraham.