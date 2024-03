Domenica 17 e lunedì 18 marzo, il Club ha partecipato al consueto appuntamento con il torneo giovanile Under 14 dedicato agli oratori delle città delle squadre di Serie A ed abbinato alla campagna “Keep Racism Out”.

La Roma lotta contro la discriminazione al razzismo. Come confermato da un comunicato ufficiale infatti il club giallorosso ha partecipato all’undicesima edizione della Junior TIM Cup:

In occasione di Roma-Sassuolo, alcune delle squadre partecipanti alla Junior TIM Cup sono state ospitate sugli spalti dello Stadio Olimpico dopo essersi misurate nella “Gladiator Challenge”, una serie di avvincenti partite uno contro uno da disputare all’interno di un mini Colosseo allestito nel piazzale antistante alla Tribuna Tevere.

Il giorno dopo, una delegazione formata dal calciatore Riccardo Pagano, due psicologhe dell’AS Roma e otto ragazzi e ragazze delle formazioni Under 14 giallorosse, si è recata nella sede dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, presso la Presidenza del Consiglio, per partecipare ad un evento organizzato dalla Lega Serie A e dal CSI per promuovere la campagna “Keep Racism Out”.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le tematiche della lotta al razzismo, della multiculturalità e del rispetto delle differenze dentro e fuori la squadra, coinvolgendo alcuni dei ragazzi delle squadre partecipanti al torneo.

asroma.com