Il Giudice sportivo ha reso note le decisione prese in merito alla 29ª giornata di Serie A. Per la Roma Lorenzo Pellegrini ha ricevuto la sua quinta sanzione e quindi salterà il prossimo match contro il Lecce. Azmoun entra in diffida. Per quanto riguarda l’episodio tra Juan Jesus e Acerbi, il Giudice sportivo ritiene necessario che la questione venga approfondita dalla Procura federale.