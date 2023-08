La Roma è in partenza per Tirana. Stasera gli uomini di Mourinho affronteranno il Partizani campione d’Albania. La prima di campionato contro la Salernitana si avvicina, e stasera lo Special One farà le ultime prove generali. Probabile dal primo minuto la coppia Belotti-El Shaarawy. I giallorossi tornano in Albania a poco più di un anno dalla vittoria della Conference League.