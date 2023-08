I problemi in casa Roma continuano, e questa volta non riguardano le trattative per un attaccante, ma portano il nome di Nemanja Matic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il serbo non è partito con il resto della squadra alla volta di Tirana per l’amichevole di stasera. Continua il braccio di ferro tra le parti. La Roma aspetta l’offerta del Rennes e intanto va forte su Paredes. Trattativa in corso sulla base del prestito con diritto di riscatto.

