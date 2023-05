La Roma domani ha un appuntamento con la storia, in Ungheria, più precisamente a Budapest. Nella Puskas Arena i ragazzi di Mourinho affronteranno il Siviglia, per gli spagnoli sarà la settima finale conquistata, la Roma invece ha la possibilità di replicare ciò che ha fatto 365 giorni fa a Tirana con la Conference League. I giallorossi sono da poco atterrati a Budapest con mezz’ora di ritardo, tra i presenti anche l’infortunato Kumbulla in stampelle.