Il Giudice Sportivo ha deciso: Mourinho sarà squalificato per Roma-Spezia. Nella nota si legge: “Squalifica per una giornata effettiva di gara già diffidato (quinta sanzione): Mourinho José (Roma)”. Lo Special One salterà dunque l’ultima gara di campionato in programma domenica 4 giugno alle ore 21.00.