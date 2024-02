La Roma contro i vecchi nemici. De Rossi fa tre cambi con il Feyenoord

Corriere della Sera (L. V.) – Il Feyenoord non è un vecchio amico: la Roma lo ha battuto nella finale di Conference League 2022 e eliminato dall’Europa League 2023, gli ultrà olandesi hanno danneggiato la fontana della Barcaccia con una scorribanda nel centro di Roma nel febbraio 2015. Oggi alle 18.45, in uno stadio infuocato, il terzo incontro in tre anni. Il «fantasma» di José Mourinho, che a Roma ha dato il massimo proprio nelle Coppe, compare e scompare. Ieri, a Trigoria, è apparso un brutto striscione contro Pellegrini, accusato di aver fatto la fronda contro lo Special One e di essere invece rinato con De Rossi. Difficile capire cosa possa fare un calciatore: critiche se gioca male, critiche se gioca bene… “Farò qualche cambio“, ha detto De Rossi. In porta Svilar, Spinazzola per Angelino e forse Bove per Cristante, acciaccato. È partito con la squadra anche Smalling , che non gioca dal 1 settembre.