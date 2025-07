La Roma segue Krstovic ma il Lecce non lo cederà tanto facilmente. Il direttore dei salentini, Pantaleo Corvino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in merito a un’eventuale cessione del montenegrino. La Roma è avvisata. Queste le sue parole:

“Vedo che in giro ci sono attaccanti che hanno fatto meno gol di Krstovic e vengono valutati 35-40 milioni. Nikola, come numeri, è l’ottavo attaccante in Italia. Chi lo vuole deve tenere conto di questo. Noi faremo di tutto per accontentare il ragazzo, perciò chiederemo qualcosa in meno del suo valore reale. Chi lo compra, però, deve capire le esigenze del Lecce”.