Pagine Romaniste (E. Papi) – Adesso che il calciomercato è finito e il campionato sospeso per la prima sosta delle nazionali è il momento per molti appassionati di riunirsi con gli amici per l’asta del fantacalcio. In questa rubrica analizzeremo le migliori opzioni che la Roma propone nel listone. Infatti è innegabile come in ogni buona squadra ci siano anche giocatori del proprio cuore.

Negli ultimi tre anni, il periodo con Mourinho in panchina per capirci, ha spesso fatto scendere di valutazioni i giocatori offensivi giallorossi, visto il calcio poco propositivo dato dal portoghese. Nell’altra faccia della medaglia c’è stato un grande miglioramento della fase difensiva, che in in alcune variazioni del classico fantacalcio, come quello con il modificatore difesa, ha fatto puntare a molti fantallenatori sui giocatori della difesa della giallorossa.

PORTIERI

Partiamo da quest’ultimi che sicuramente sono quelli su cui puntare maggiormente il proprio budget. Il primo è senza dubbio Rui Patricio, con Svilar e Boer per completare i portieri. Certamente in questo momento sembrerebbe quanto meno un azzardo puntare sul portoghese, però è innegabile come lo scorso anno sia stato uno dei migliori estremi difensori visti i 13 clean sheet e i soli 35 gol subiti. L’inizio non positivo del club capitolino e le cattive prestazioni del trentacinquenne potrebbero essere delle opportunità per garantirsi un top a un pezzo stracciato.

DIFENSORI

In difesa ,come già detto, è il reparto in cui pescare di più se si vuole inserire nella propria squadra uno dei giocatori della Roma. Su tutti il profilo migliore è senza dubbi quello di Smalling. L’inglese sono ormai due stagioni che garantisce 6,5 e anche qualche bonus, lo scorso anno ha segnato 3 reti. Il vicecapitano Mancini potrebbe essere un’opportunità vista la diminuzione dell’ammonizioni e la grande pericolosità sui calci d’angoli, ma soprattutto la garantita titolarità. Due possibili scommesse sono Llorente e N’Dicka che si dovrebbero alternare come braccetti di sinistra. Inoltre non bisogna scordarsi di Spinazzola, che se informa può essere il vero asso nella manica della stagione con i suoi assist e magari i suoi gol (già ne ha segnato uno).

CENTROCAMPISTI

I centrocampisti del Club di Trigoria si possono dividere in due categorie: i difensivi e gli offensivi. I primi sono tendenzialmente da evitare perché difficilmente porteranno bonus, anzi probabilmente qualche ammonizione di troppo e poche prestazioni di alto profilo. Quindi Paredes e Cristante è meglio lasciarli nel listone. Discorso diverso per Renato Sanches e Bove: loro sono giocatori box to box e ciò potrebbe garantire l’arrivo di qualche bonus ma anche il rischio di alcune ammonizioni visto il loro gioco molto fisico. Inoltre per il portoghese c’è da fare un discorso anche sul fisico che non garantisce una sicura tenuta per l’intera stagione. I giocatori su cui scommettere sono invece Aouar e Pellegrini ed El Shaarawy che sono certamente quelli con maggiore qualità della mediana romanista. Il primo si è già sbloccato in campionato e adesso sta fermo ai box; infatti potrebbe essere un occasione ma solo alle giuste cifre. Il capitano è una certezza: batte angoli, punizioni e a volte rigori, un top da avere. L’esterno invece è un attaccante listato a centrocampo, quindi un ottimo quarto o quinto slot che avrà durante la stagione le sue opportunità.

ATTACCANTI

Molti esperti consigliano di non puntare sul reparto offensivo di Mourinho, vista la scarsa produzione di gol della Roma. Queste prime partite di campionato hanno evidenziato però un nuovo modo di attaccare che ha procurato ai giallorossi molte occasioni. Detto questo gli attaccanti su cui investire i fantamilioni sono Dybala e Lukaku, la coppia titolare. Non sono da presentare i due fenomeni, il consiglio però è di puntare su uno solo e non entrambi. Più underground è Belotti che pur non partendo dall’inizio sicuramento avrà i suoi minuti, che potrà sfruttare al meglio visto il buon stato di forma.

SCOMMESSE

Come scommesse non c’è ne sono molte nella rosa, ma sono ormai due stagioni che un giovane riesce a imporsi tra i grandi. Come Zaleswki e Bove, ora potrebbe essere il tempo di Pagano, a un credito ma perché no? Altri possibili nomi che potrebbero sorprendere sono quello di Kristensen, ma vista la concorrenza sulla destra non è sicuro del posto da titolare.