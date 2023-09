Nel prossimo match casalingo, dopo la sosta nazionali, la Roma affronterà l’Empoli, il 17 settembre alle 20:45. Come comunicato sul sito ufficiale dei giallorossi, i biglietti saranno in vendita dal 5 settembre alle ore 12:00 e la Tribuna Tevere Parterre sarà riaperta ai tifosi giallorossi. Ecco il comunicato ufficiale:

I prezzi partono da 24 euro. Sono previste riduzioni per gli Under 16 nei settori Distinti Nord-Est, Tevere Parterre Nord, Tevere Parterre Sud, Monte Mario Laterale Nord e Monte Mario Top Nord.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, per singola transazione.

Abbonati Plus

Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due tagliandi in un’unica transazione.

Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 12 di martedì 5 settembre.

Tribuna Tevere Parterre

A partire dalla gara Roma-Empoli, il settore Tribuna Tevere Parterre tornerà disponibile.

Come precedentemente comunicato, tutti gli abbonati Serie A che erano stati collocati provvisoriamente nel settore Tribuna Tevere Top Nord sono stati riposizionati nella Tribuna Tevere Parterre garantendo lo stesso posto dell’abbonamento 22-23.

Per visualizzare l’abbonamento corretto ed effettuare l’ingresso allo Stadio sarà necessario accedere sull’app “IL MIO POSTO”, eliminare l’abbonamento di Tribuna Tevere Top Nord 2023-24 ed effettuare nuovamente la procedura di attivazione inserendo lo stesso PNR e la data di nascita.

Per qualsiasi ulteriore necessità è possibile contattare il contact center al numero 0689386000 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:30″.

ASRoma.com