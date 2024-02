Il Messaggero – Non hanno potuto acquistare biglietti per entrare nello stadio Olimpico a causa del divieto di trasferta, ma in un centinaio sono comunque arrivati nella Capitale. Si tratta dei tifosi olandesi del Feyenoord, la squadra di Rotterdam che ieri sera ha sfidato la Roma nei play off di ritorno dell’Europa League. Gli ultrà orange si sono fatti beffe delle autorità documentando il loro viaggio verso Roma fin dalla partenza, avvenuta dal Belgio.

Lo hanno fatto postando foto sul loro profilo Instagram, dov’è apparsa anche l’immagine della maglia della loro squadra del cuore appoggiata su una transenna della fontana Barcaccia in piazza di Spagna. Foto alla quale hanno aggiunto la beffarda didascalia: “riconquistata”. Il divieto (reciproco) di trasferta per gli hooligan di Rotterdam risale infatti ai gravi disordini scoppiati il 19 febbraio 2015 nella prima sfida ai giallorossi.