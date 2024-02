E De Rossi alla fine corre sotto la Sud: “È stata una serata da veri romanisti”

Il Messaggero (G. Lengua) – Pure Daniele De Rossi è corso sotto la Curva Sud dopo la vittoria ai rigori contro il Feyenoord. Un modo per ringraziare i 67mila dell’Olimpico che ci hanno creduto fino all’ultimo istante: “Adesso mi vergogno ad andare sotto la Sud. Da giocatore era più automatico, non vorrei esagerare, ma questa gente andava ringraziata”. Capitolo a parte per Lorenzo Pellegrini, autore del gol del pareggio nel primo tempo e di un’ottima prestazione.

È stato sostituito al minuto 70 e quando è arrivato in panchina De Rossi lo ha abbracciato: “Giusto che si tolga queste soddisfazioni, è giusto che ci sia il suo nome in questa serata bella”. L’altro protagonista è Mile Svilar, il portiere che ha parato due rigori e sostituito definitivamente Rui Patricio: “È precoce ma è forte, soprattutto di testa. È supportato dalla squadra, abbiamo grande fiducia in lui ed è supportato anche da Rui Patricio, che è un uomo meraviglioso”.