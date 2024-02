Corriere della Sera (L. Valdiserri) – La Roma sì e il Feye no. Il coro della Sud non cambia. Terzo giro e terzo premio: la finale di Conference League 2022, la qualificazione ai quarti di finale di Europa League 2023 e quella agli ottavi nello stesso torneo 2024. Daniele De Rossi fa come José Mourinho: elimina gli olandesi e rende felice l’Olimpico mai così pieno, perché la trasferta vietata agli olandesi ha permesso di aprire ai tifosi giallorossi anche il settore ospiti: 67.000 paganti, il vero dodicesimo uomo.

De Rossi e Slot hanno giocato una partita a scacchi, ottenendo la supremazia a fasi alterne. De Rossi si meritava una vittoria così, perché ha sempre fatto scelte coraggiose, a partire da quella del portiere: “Svilar? Tutto merito suo. È stato il modo più bello per vincere, molto romanista. Qui si dice: mai una gioia. E invece non siamo il brutto anatroccolo, siamo una squadra forte”.