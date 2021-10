La pace di Spalletti e l’assist di Mou a Friedkin

La Repubblica (M.Azzi) – “Il mio miglior nemico“. C’è già il titolo ed è il remake di un film prodotto da De Laurentiis con attore Carlo Verdone. A prendersi la ribalta nella sfida di oggi sarà invece Spalletti, al centro di una tempesta emotiva che metterà a dura prova la sua corteccia d’acciaio. Ce l’ha ancora con Totti, ma quattro anni dopo vorrebbe fare pace con l’Olimpico: tentativo lodevole, pur essendo destinato a fallire: “La Roma non sarà mai mia nemica, rappresenta una parte importante della mia vita e carriera, anche se ora appartengo solo al Napoli“. Ha voluto abbassare i toni della vigilia lasciando parole dolci anche per Mourinho. Nemmeno i 9 punti di vantaggio lo tengono tranquillo: “La Roma fa parte del condominio scudetto e ci resterà comunque andrà questa partita“. L’atmosfera in casa giallorossa continua ad essere molto pesante per la sconfitta contro il Bodo. “E’ una bugia dire che ce l’ho con la mia proprietà: ho molto rispetto per i Friedkin, Tiago Pinto e i tanti soldi che sono stati spesi nel tentavio di rafforzare la squadra e per sistemare cose fatte prima da gente che ride con le tasche piene di soldi“.