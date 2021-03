La nuova vita di Karsdorp: titolare e firma fino al 2025

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Fonseca ha rigenerato Karsdorp e in pochi mesi da giocatore esubero è diventato titolare. A coronare il momento è stato ufficializzato il rinnovo del contratto. Karsdorp è felicissimo, la moglie aveva postato la foto della firma qualche minuto prima del comunicato della Roma. L’olandese è uno dei giocatori rivelazione di questo campionato. E’ stato uno dei primi acquisti di Monchi, ma neanche col ritorno al Feyenoord era servito per rilanciarsi.

Durante il mercato di ottobre è stato vicinissimo ad Atalanta e Genoa, ma alla fine ha deciso di restare alla Roma. Ha conquistato il posto da titolare sin dall’inizio, alternandosi con Peres per tirare il fiato. Ora ha firmato fino al 2025 e il suo ingaggio è superiore ai 2 milioni di euro. Ha lavorato tanto per scalare le gerarchie, per rimettersi in gioco, per meritare la stima di Fonseca che è un allenatore esigente.