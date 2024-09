La moviola di Genoa-Roma: Giua-Gariglio che disastro. Su Dybala è penalty, su Pellegrini è fallo

Non si placano le polemiche arbitrali a seguito di Genoa-Roma. Questa la moviola dei principali quotidiani:

IL TEMPO

Perchè Giua non ha usato il var? Continua a far discutere il contatto tra De Winter e Dybala nel primo quarto d’ora di partita tra Genoa e Roma. Il calciatore giallorosso ha sfruttato, all’11’ un tacco illuminante di Dobyk per entrare nell’area di rigore avversaria: il centrale difensivo cerca l’anticipo ma tocca lo scarpino della “Joya”, in evidente anticipo, che cade a terra, tra le proteste dei capitolini. Immediatamente Giua indica il calcio d’angolo per la Roma dopo la spazzata di Martin, facendo ampi gesti indicando l’assenza di un contatto punibile. Dalla coppia Gariglio-Di Paolo non arriva nessuna correzione. Nessun dubbio sulla posizione di Dybala sul passaggio del compagno: è regolare, alimentando così ulteriori dubbi sulla mancata revisione al Var.

CORRIERE DELLO SPORT

Giua-Gariglio ma che disastro: su Dybala è penalty.

Una sciagura. Partita brutta e complicata quella di Giua, assolutamente insufficiente sia tecnicamente che disciplinarmente. Peggio, visto che ha il conforto delle immagini, il VAR Gariglio. Forse non è ancora pronto per la categoria, d’altro canto una non ufficiale divisione fra arbitri di A e arbitri di B c’è, perché non fare lo stesso con i VMO?

DA RIGORE. Clamoroso il doppio errore in area del Genoa: servito di tacco da Dovbyk, Dybala (che parte in gioco) viene colpito sul tallone sinistro dal sinistro di De Winter. Attenzione: l’esatta consecutio è prima il piede dell’argentino, poi il pallone, che schizza via e questo trae in inganno l’incauto Giua, che fa proseguire. A Lissone (problemi anche con Salerno ieri, che succede?) Gariglio invece di intervenire, supporta: con quali presupposti? La contemporaneità? Però: se prendo il pallone e poi coi tacchetti l’avversario, vengo espulso e lì la contemporaneità non vale…

REGOLARE, MA… Tutti giurano che il gol di Dovbyk, meglio, l’azione del gol di Dovbyk sia regolare. Nel migliore dei casi, è stato combinato un pasticcio, visto che sul cross di Angeliño, di sicuro l’ultimo giallorosso non è El Shaarawy (lui si vede nella ricostruzione del Saut perché gioca il pallone) ma Mancini (che interferisce facendo un “tagliafuori” su Sabelli). E il difensore giallorosso è molto oltre El Shaarawy, forse in linea con De Winter.

ESPULSO. Giua diventa puntiglioso con De Rossi già ammonito: forse perché è la verità che l’entrata di Sabelli su Pellegrini “è fallo, è fallo” come urla il tecnico giallorosso. Fallo che ovviamente Giua non ha fischiato, da lì arriva poi l’1-1 dopo la sospensione.

VAR Gariglio, voto 4

Arbitro Giua, voto 4