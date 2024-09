Il Tempo (M. Cirulli) – Avrà un’intera settimana di lavoro De Rossi per cercare di sfruttare gli elementi positivi visti a Marassi (prevalentemente nel primo tempo) in vista della sfida con l’Udinese di domenica prossima all’Olimpico. Il tecnico giallorosso questa mattina ritroverà la squadra a Trigoria per una sessione di scarico. Sarà l’occasione perfetta per valutare anche le condizioni dei giocatori usciti non al 100% nella gara di ieri. Primo su tutti Saelemaekers, sostituito per infortunio poco dopo la ripresa.

Dalle prime valutazioni il belga ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra e nelle prossime ore si valuterà l’entità del problema fisico. Ci sono poi tutti gli acciacchi fisici degli altri calciatori scesi in campo con il Genoa, come Dovbyk, che per stessa ammissione di De Rossi, è uscito affaticato, o N’Dicka, non al meglio negli ultimi minuti. L’ex bandiera giallorossa punta anche al recupero di Le Fée, ancora fermo dopo l’infortunio accusato nella seconda giornata di campionato con l’Empoli.

Continuerà invece il percorso di inserimento di Hermoso e Hummels per continuare con la difesa a 3: lo spagnolo ieri è subentrato nel secondo tempo proprio per sopperire all’assenza di Saelemaekers, mentre per l’ex Dortmund c’è bisogno ancora di qualche allenamento. Sarà l’ultima settimana di lavoro piena a disposizione della Roma, che a partire da domenica dovrà affrontare un tour de force che vedrà i giallorossi disputare 5 partite in 15 giorni tra Serie A ed Europa League prima della prossima sosta per le nazionali, cercando così di gestire al meglio i carichi e il minutaggio di tutto l’organico.