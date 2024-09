Pagine Romaniste – La prima vittoria giallorossa stagionale deve ancora essere rimandata. Il Genoa beffa la Roma con De Winter che trova la rete del pareggio al 96′. Polemiche sul mancato rigore su Dybala nel primo tempo e la punizione non assegnata per fallo su Pellegrini proprio prima del pareggio rossoblù. Per gli uomini di De Rossi un buon primo tempo ma un secondo da dimenticare. Brilla il neo arrivato Koné, con Dybala che regala qualità e lampi di classe ai compagni, dal momento della sostituzione dell’argentino in poi è buio più totale. Male Ndicka ed Hermoso sul gol di De Winter.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar 5.5, Mancini 6, Ndicka 5.5, Angeliño 6.5, El Shaarawy 6 (62′ Celik 5.5), Kone 6.5, Cristante 6, Pisilli 7 (62′ Baldanzi 6), Saelemaekers 6.5 (50′ Hermoso 5.5), Dybala 6 (62′ Pellegrini 5), Dovbyk 6 (81′ Shomurodov SV). Allenatore: De Rossi 5.5

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 5, Angeliño 6.5, El Shaarawy 6 (62′ Celik 5.5), Kone 6, Cristante 6, Pisilli 6.5 (62′ Baldanzi 6), Saelemaekers 6 (50′ Hermoso 5), Dybala 6 (62′ Pellegrini 5), Dovbyk 6 (81′ Shomurodov SV). Allenatore: De Rossi 5.5

IL MESSAGGERO – Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 5.5, Angeliño 6, El Shaarawy 6 (62′ Celik 5.5), Kone 6.5, Cristante 5.5, Pisilli 6.5 (62′ Baldanzi 5.5), Saelemaekers 6 (50′ Hermoso 5), Dybala 6.5 (62′ Pellegrini 5.5), Dovbyk 6 (81′ Shomurodov SV). Allenatore: De Rossi 6

LEGGO – Svilar 6.5, Mancini 6.5, Ndicka 5.5, Angeliño 6.5, El Shaarawy 6 (62′ Celik 6), Kone 6.5, Cristante 6, Pisilli 7 (62′ Baldanzi 6), Saelemaekers 6.5 (50′ Hermoso 5.5), Dybala 6,5 (62′ Pellegrini 5), Dovbyk 6.5 (81′ Shomurodov 5). Allenatore: De Rossi 6

IL TEMPO – Svilar 6.5, Mancini 6, Ndicka 5, Angeliño 6, El Shaarawy 5.5 (62′ Celik 5), Kone 6.5, Cristante 5.5, Pisilli 6 (62′ Baldanzi 6), Saelemaekers 6 (50′ Hermoso 5), Dybala 6 (62′ Pellegrini 5), Dovbyk 6 (81′ Shomurodov SV). Allenatore: De Rossi 5.5