Corriere dello Sport – Insufficiente Massa, clamoroso il doppio giallo che perde nel finale, la conferma che non è un arbitro d’élite (nonostante quello che dice la Uefa). Niang (appena ammonito) cercando di colpire al volo un pallone assesta un calcione a Bove che lo aveva anticipato, intervento imprudente che meritava l’ammonizione, sarebbe stata la seconda.

Gli altri episodi: è in gioco Gyasi (che servirà l’assist per il gol di Cancellieri) sul lancio di Bereszynski: ce lo tiene Ndicka. Annullata con il SAOT la rete di Cristante (due volte aveva salvato Caprile), concessa inizialmente con la GLT: al momento della battuta della punizione di Dybala è appena oltre Bereszynski. Anche El Shaarawy in fuorigioco su lancio di Angelino. Ai limiti della simulazione la caduta di Azmoun, non toccato da Caprile.

Arbitro Massa, voto 5.

Var Aureliano, voto 6.