La magia di Dybala accende la Roma: con Paulo crescono punti, gol e sogni

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – C’è una frase di Mourinho che più di tutte ha sancito nel corso di questa stagione l’imprescindibilità di Paulo Dybala per le fortune romaniste. Quella detta subito dopo il Mondiale vinto in Qatar dal fantasista argentino, poco prima della ripresa dei campionato quando la Joya sì accorciava le ferie di qualche giorno (su esplicita richiesta dell’allenatore portoghese) per tornare prima a Trigoria e preparare con i compagni di squadra la prima partita del 2023, quella in casa contro il Bologna.

“Con Paulo sono stato sincero e gli ho detto: “Non penso che riusciremo a battere il Bologna senza di te'”. Quella partita la Roma poi l’ha vinta 1-0, come tante altre in cui l’apporto di Paulo è stato decisivo, lui che nelle sue 30 presenze stagionali ha piazzato finora ben 15 gol e 8 assist. Insomma, non c’è quasi partita in cui Paulo non lasci il segno. E questo fa tutta la differenza del mondo in casa giallorossa.