La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – “Paulo sta bene, ma abbiamo deciso di non rischiare nulla, è troppo importante per noi”. Ivan Juric domenica ha commentato così la situazione fisica di Paulo Dybala, rimasto a riposo con il Venezia anche nel momento del bisogno, quando la Roma sembrava poter naufragare da un momento all’altro.

Ed allora è evidente come l’argentino debba essere gestito nel miglior modo possibile, anche nei prossimi giorni (ieri, ad esempio, ha svolto lavoro differenziato). Paulo si era fermato contro l’Athletic Bilbao per un affaticamento al flessore sinistro, ma si è deciso di non rischiare.

“Lui è di un livello speciale, quando non lo abbiamo dobbiamo migliorare nel gioco e nelle linee di passaggio”. Considerando il freddo, è possibile che Dybala riposi anche giovedì sera, in Svezia, per poi andare invece in campo domenica a Monza, quando servirà tutto il suo estro per centrare tre punti fondamentali. Poi via, in nazionale, dove la Joya ritorna dopo aver saltato l’ultimo turno di convocazioni.