La difesa resta a tre: Celik può essere arretrato

Corriere dello Sport (R. Maida) – Domani alle 11 la Roma si riunisce a Trigoria dopo cinque giorni di riposo che Mourinho ha deciso di concedere per consentire al gruppo di smaltire i brutti ricordi. Gruppo, poi… Mancavano i tanti nazionali, che rendevano quasi inutili i test tattici in vista della partita con la Sampdoria. Domani invece alcuni, come gli azzurri, saranno presenti. Pellegrini è già tornato a Roma, mentre Cristante e Spinazzola lo faranno nelle prossime ore. Il primo comunque è squalificato per domenica, come i tre difensori centrali Mancini, Ibañez, e Kumbulla.

La Roma giocherà ancora con la difesa a tre anche se i centrali di ruolo rimasti sono solo due, Smalling e Llorente, e i più autorevoli adattati. Cristante e Karsdorp, non sono disponibili. La soluzione più probabile è il rilancio del turco Celik, che scalerebbe nel terzetto come “braccino” destro.