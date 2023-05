Kumbulla: “Sono pronto a dare tutto per tornare. Grazie per il supporto, forza Roma sempre!” – FOTO

Marash Kumbulla ha pubblicato un post su Instagram in seguito all’operazione a cui si è sottoposto ieri. L’intervento, effettuato dal dottor Andrea Panzeri presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano, è terminato con successo. Il calciatore resterà per alcuni giorni nella clinica e a breve inizierà il ciclo di riabilitazione.

Queste le sue parole: “Questa operazione è il primo passo per il mio ritorno in campo. È andata nel migliore dei modi e per questo voglio ringraziare l’equipe medica che mi ha assistito. Ora avrò bisogno di riposare fisicamente ma con la testa sono già pronto a fare tutto il necessario per tornare a dare il mio 110% per i colori che difendo. Grazie ancora a tutti per l’affetto e il supporto dimostrato, è di grande aiuto! Forza Roma sempre!”.