Marash Kumbulla ha assistito dalla tribuna alla vittoria sorprendente per 7-0 contro l’Empoli all’Olimpico. Il difensore è ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’albanese cresce dopo giorno e non vede l’ora di tornare in campo con la maglia giallorossa. Kumbulla ha pubblicato un post su Instagram mentre è al lavoro in palestra per il recupero: “Contento per la grande vittoria di ieri, continuo la preparazione con ancora più motivazione! Daje Roma“, il commento lasciato sotto gli scatti.