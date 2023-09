La Roma Primavera torna in campo dopo la decisione del Giudice Sportivo che aveva assegnato lo 0-3 a tavolino all’Empoli per alcune controversie legate alle liste dei giocatori. Il primo tempo contro il Frosinone si chiude per 1-1 dove Louakima fa da protagonista: gol e autogol per lui. Nella ripresa Misitano e Cherubini siglano il 3-1 per i giallorossi. Allo scadere Amerighi accorcia le distanze, ma non c’è nulla da fare per i ciociari.