Dybala: “Avevamo bisogno dei tre punti. Sensazioni positive in vista dell’Europa League” – VIDEO

Paulo Dybala è stato tra i migliori in campo nella vittoria per 7-0 contro l’Empoli di ieri sera. La Joya ha timbrato il cartellino per due volte

“Avevamo bisogno di questi tre punti, per poter dare un messaggio. Anche per noi, sapevamo che quelle che sono state le prime partite non era il nostro gioco, la nostra intensità. Oggi abbiamo cercato di dare qualcosa in più, ognuno di noi. Io sono contento sicuramente per aver dato il mio contributo“.

C’era grande attesa per la coppia Dybala-Lukaku. Come è andata?

“Credo bene, oggi siamo stati tutto molto bravi. Noi siamo attaccanti, abbiamo bisogno dei nostri compagni. Credo che sono stati bravi a farci arrivare i palloni. Abbiamo avuto tante occasioni, fatto tanti gol. Dobbiamo continuare così,speriamo di poter lavorare per conoscersi di più e continuare a segnare“.

Quali sono le sanzioni in vista dell’Europa League?

“Sono positive. Noi dobbiamo continuare così. Questo è solo l’inizio, sono contento ovviamente per la prestazione. Ma sono tre punti, ora dobbiamo subito pensare all’Europa League e a quello che sicuramente avremo da qui alla sosta“.