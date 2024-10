Brutte notizie in casa Roma dopo il ritorno dalle Nazionali. Secondo quanto reso noto da Gianluca Di marzio, l’attaccante giallorosso Dovbyk, avrebbe riportato un’infiammazione al ginocchio. Nella giornata di ieri il centroavanti, ha svolto soltanto delle terapie e lo staff medico della Roma sta cercando di recuperarlo più velocemente possibile per la sfida contro l’Inter, in programma domenica 20 ottobre.

Foto: [Marco Luzzani] Via [Getty Images]