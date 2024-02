Michael Konsel, ex portiere della Roma, ha parlato della scelta di Svilar, da parte di Daniele De Rossi, sul portiere titolare contro il Frosinone. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di TeladoioTokyo: “Ho visto coraggio da parte di Svilar. Mi sembra un buon cambio quello di Daniele De Rossi in porta dove serviva una scossa. Ricorda me? Forse, io avevo una grande difesa davanti. Anche Cafu e Candela che però non rientravano mai! Avevamo il potenziale per vincere di più. Conosco bene il modello Salisburgo ma ci vogliono anni per creare una struttura del genere. Anche per mettere su uno scouting del genere. Sono stato solo due anni alla Roma, ma i tifosi mi vogliono bene. E’ un onore per me, io mi sono trovato benissimo nella Capitale. Mi manca quell’affetto, sarò sempre il vostro Pantera”.