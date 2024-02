Nicola Zalewski è nel mirino della Fiorentina. Burdisso e Pradè sono grandi estimatori dell’esterno classe 2002 e avrebbero intenzione di tentare un assalto nella finestra di mercato estivo, in attesa che la Roma delinei la situazione ds. Come riportato da La Repubblica, i giallorossi sarebbero disposti a cedere il polacco solo a titolo definitivo, scartando l’opzione del prestito, come nell’operazione Belotti.