Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa al termine della gara con il Napoli terminata per 0-0. Queste le sue parole:

“Partita equilibrata, ma noi abbiamo fatto meglio del Napoli. Questo sicuramente. Adesso dobbiamo arrivare pronti alla sfida contro il Genoa”.

Come mai la Juventus non segna?

“Sono partite sempre diverse, se guardi la Roma è stata più alla pari, equilibrata. Il Napoli si ricompattava, mancava profondità ma con poca profondità dobbiamo continuare ad attaccarla per creare spazi”.

Per te era una giocata quella di Olivera?

“Per me sì. Era ovvio per tutti. Io ho protestato e mi ha dato una giallo. Poteva evitare come ha fatto in qualche occasione prima, ma è un grande arbitro”.