Lina Souloukou si è dimessa. L’Amministratore Delegato della Roma ha rassegnato le proprie dimissioni a pochi giorni dall’esonero di Daniele De Rossi, dove la dirigente era entrata nel mirino dei tifosi che la indicavano come la principale causa dell’allontanamento del tecnico. A comunicarlo è la stessa Roma con una nota ufficiale. Questo il comunicato:

“L’AS Roma comunica che l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni.

Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali.

La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale”.

