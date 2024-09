Il Messaggero (G. Lengua, F. Savelli) – Un’escalation di proteste e contestazioni: non si arresta la rabbia dei tifosi giallorossi esplosa mercoledì dopo l’esonero a sorpresa del mister Daniele De Rossi. Nel mirino degli ultra non c’è solo la gestione della società degli americani Dan e Ryan Friedkin. Ma anche la Ceo dell’AS Roma, Lina Souloukou ora sotto tutela, come annunciato dall’Adnkronos. Un servizio di protezione organizzato con agenti di polizia, coordinato dalla questa. Nelle ultime ore voci sempre più insistenti attribuirebbero infatti a lei l’allontanamento di “Capitan Futuro”.

A far scattare la misura di sicurezza sarebbe stato dunque il clima di tensione crescente intorno alla manager finita nella bufera e culminato con messaggi e striscioni dei giallorossi. Il primo a Trigoria: “DDR mare di Roma…Lina il male di Roma“. E poi allo stadio Olimpico dove è stata subito rimossa una scritta oltraggiosa indirizzata, anche questa, alla Souloukou. Alzati quindi i livelli di sicurezza nello Stadio Olimpico dove questo pomeriggio (alle 18) la Roma affronterà l’Udinese per la quinta di campionato. Per prevenire eventuali episodi di violenza, è stato disposto un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine. È previsto che i sostenitori romanisti si radunino nelle aree circostanti lo stadio per esprimere solidarietà a De Rossi e contestare la dirigenza: un esordio ad alta tensione per il neo mister croato Ivan Juric. Sarà predisposto un cordone di poliziotti e agenti della Digos per controllare le aree esterne dello stadio.