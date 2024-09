La Roma dopo 23 anni riesce a tenere la porta inviolata in casa della Juventus. Merito dell’ottima prestazione di Mancini e N’Dicka, premiato come migliore in campo, e Angelino e Celik (più bravo tatticamente che tecnicamente). Tuttavia la sorpresa è a centrocampo. Dove c’è l’esordio dal primo minuto di Pisilli, che risponde positivamente alle richieste di De Rossi dando quel dinamismo completamente mancato contro l’Empoli. Comunque solido Cristante, in netto miglioramento, soprattutto dal punto di vista fisico. Ancora assente ingiustificato Pellegrini non pulito nella sua qualità migliore: la tecnica. Tanta voglia ma poca precisione da parte di Soulé, che non riesce a incidere contro la sua ex squadra. Dovbyk senza voto: l’ucraino non viene né cercato né trovato dai suoi compagni. Esordio in giallorosso per Saelemaekers, che non sfigura.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5; Celik 5, Mancini 6, Ndicka 6.5, Angelino 6.5; Pisilli 6, Cristante 6.5, Pellegrini 6; Soulé 5.5, Dovbyk 5, Saelemaekers 6. Dybala 6, Zalewski 6, Koné 6, Shomurodov ng, Baldanzi ng, De Rossi 6.5.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6.5; Celik 6, Mancini 7, Ndicka 6.5, Angelino 6.5; Pisilli 6.5, Cristante 7, Pellegrini 6; Soulé 6, Dovbyk 5, Saelemaekers 6.Dybala 5.5, Zalewski 6, Koné 6.5, Shomurodov ng, Baldanzi ng, De Rossi 6.5.

IL MESSAGGERO

Svilar 6; Celik 6, Mancini 6, Ndicka 6, Angelino 6; Pisilli 6, Cristante 6.5, Pellegrini 6; Soulé 5.5, Dovbyk 5, Saelemaekers 6. Dybala 6, Zalewski 6, Koné 6, Shomurodov ng, Baldanzi ng. De Rossi 6.5.

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar ng; Celik 5, Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Angelino 6; Pisilli 6, Cristante 6.5, Pellegrini 5.5; Soulé 5.5, Dovbyk 5, Saelemaekers 6. Dybala 6, Zalewski 5.5, Koné ng, Shomurodov, ng, Baldanzi ng. De Rossi 6.

LA REPUBBLICA

Svilar 6.5; Celik 5.5, Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Angelino 6.5; Pisilli 6, Cristante 6, Pellegrini 6; Soulé 6, Dovbyk 4.5, Saelemaekers 5.5. Dybala 6, Zalewski 6, Koné 6, Shomurodov ng, Baldanzi ng. De Rossi 6.

IL TEMPO

Svilar 6; Celik 5, Mancini 6, Ndicka 6.5, Angelino 5.5; Pisilli 6, Cristante 6.5, Pellegrini 5; Soulé 5, Dovbyk 5, Saelemaekers 6. Dybala 5.5, Zalewski 6, Koné 6, Shomurodov ng, Baldanzi ng. De Rossi 6.