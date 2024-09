Corriere della Sera (M. Nerozzi e L. Valdiserri) – Niente Luna park a casa Juve stavolta. La Vecchia Signora è costretta allo 0-0 da una Roma discreta e rimane in vetta insieme a Inter, Torino e Udinese.

Per i bianconeri è stata una partita complicata e appiccicosa. Del resto, rispetto a Como e Verona, i giallorossi avevano più pedigree, struttura e classe, ma nonostante ciò Di Gregorio ha compiuto zero parate. Nel primo tempo la squadra è stata lenta e prevedibile per lunghi tratti anche a causa del gioco coraggioso e dell’alta pressione degli uomini di De Rossi.

Nei primi 45′ la Roma sembra più dentro alla partita, con il solo peccato di sbagliare l’ultimo sparo. Dall’altra parte la Juve fatica ad attivare le consuete rotazioni e i cambi nell’intervallo rivitalizzano la squadra, anche se non succede granché. I bianconeri danno l’impressione di avere più energia, ma non riesce a trovare la via del gol.