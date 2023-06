Juventus, Allegri: “Abbiamo delle possibilità di entrare in Europa. Dipende da Atalanta e Roma”

Il tecnico della Juventus, Massiliano Allegri, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l’Udinese. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Dalla squadra mi aspetto una bella reazione. Con l’Empoli e il Milan l’impegno è stato massimo, la stagione è stata complicata che ha messo a prova il nostro equilibrio e i ragazzi non sono dei robot. Dispiace perché potevamo ancora giocarci una piccola speranza per la Champions. Abbiamo la possibilità di entrare in Europa League anche se dipende da Atalanta e Roma”.