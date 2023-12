La Gazzetta dello Sport (F.D.V.) – La Juventus è tornata ad allenarsi dopo la giornata di riposo concessa da Massimiliano Allegri in occasione del Natale. Sabato all’Allianz Stadium arriverà la Roma per l’ultima sfida casalinga del 2023. Restano da verificare le condizioni di Chiesa, Locatelli e Perin: tutti e tre hanno lavorato a parte e dovrebbero riaggregarsi al gruppo nei prossimi giorni.

Chiesa si è fermato alla vigilia della sfida con il Frosinone per un fastidio al tendine rotuleo, Allegri ha preferito lasciarlo a Torino in via precauzionale ma spera di riaverlo contro i giallorossi. Al momento c’è ottimismo sia per l’esterno azzurro sia per Locatelli, che invece ha preso una botta all’anca ed è stato costretto a chiedere in cambio nel secondo tempo durante l’ultima partita. Dovrebbe recuperare anche Perin (affaticamento alla coscia) mentre sarà sicuramente out Alex Sandro, uscito nel primo tempo allo Stirpe per un sovraccarico al bicipite femorale della coscia destra.

Ancora a parte anche De Sciglio e Kean, anche loro assenti per la Roma. Se Chiesa non ce le farà o comunque non sarà al top Allegri potrebbe riproporre Yildiz dal primo minuto dopo il gol e la bella prova con il Frosinone. Il sostituto di Locatelli invece sarebbe Nicolussi Caviglia, anche lui entrato bene con il Frosinone. Cambiaso invece sarà squalificato e a destra Allegri dovrà scegliere se puntare su Weah oppure spostare di nuovo McKennie in fascia, inserendo Miretti in mezzo al campo.