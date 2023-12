La Stampa – Con Leonardo Bonucci, fisicamente (trascorrendo le vacanze natalizie nella “sua” Viterbo) e metaforicamente, dietro l’angolo. Tra la Roma e l’ex icona juventina, 37 anni il prossimo maggio, è praticamente tutto fatto: restano solo da sistemare i residui dettagli dell’uscita dal contratto con l’Union Berlino, l’ultimo da calciatore e valido fino al 30 giugno.

Manca, soppesando il malcontento tifoso, l’ultima parola della proprietà, attesa anche sul destino di Mourinho (in scadenza a giugno). Con Smalling ancora in convalescenza, Ndicka destinato alla Coppa d’Africa e valutate tortuose le strade per Chalobah (Chelsea), Kehrer (West Ham), Theate (Rennes) e Kiwior (Arsenal), la soluzione Bonucci risulta gradita a Mou.