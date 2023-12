La finestra di calciomercato invernale si avvicina. Secondo quanto riportato da Le 360 Sport, il talento del Genk Bilal El Khannouss sarebbe in procinto di cambiare club. Sul classe 2004 c’è l’interesse di molti club europei: Atletico Madrid, Lipsia, Benfica, Marsiglia, Galatasaray e anche la Roma.

A frenare l’operazione è la richieste del club belga che si aggira attorno ai 35 milioni di euro. Il centrocampista marocchino con cittadinanza belga ha realizzato in questa prima parte di stagione 3 gol e 3 assist in 20 presenze, e inoltre fa parte della pre-list del Marocco e dovrebbe partire per la Coppa d’Africa.