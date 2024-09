La Repubblica (M. Juric) – Ivan Juric è pronto all’esordio europeo sulla panchina della Roma. Una prima assoluta per l’allenatore croato che dopo Torino, Verona, Genoa e Crotone potrà vivere l’emozione delle coppe. L’ultima volta era stata da calciatore, il 17 dicembre del 2009. in un Genoa-Valencia di Europa League.

Da una spagnola ad un’altra, quindici anni dopo. Curiosità: quel giorno in panchina c’era il 17enne El Shaarawy. Titolare domani sera contro l’Atheltic Bilbao sulla fascia sinistra. Restano però diversi i dubbi di formazione per Juric. Che pensa ad un mini turnover. Oggi alle 14.30 la conferenza stampa, accompagnato dal difensore Hermoso.

Intanto la squadra ha proseguito ieri la preparazione al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Allenamento individuale per Lorenzo Pellegrini in seguito al colpo subito nel match contro l’Udinese, mentre Enzo Le Fée ha svolto solamente la parte atletica con il gruppo. Si è allenato con il gruppo Nicola Zalewski.

Intanto la proprietà prosegue il lavoro di selezione delle nuove figure dirigenziali da inserire nell’organigramma giallorosso. La ricerca è affidata alla Egon Zehnder, società internazionale di consulenza aziendale. Con il supporto di due uomini di fiducia del Friedkin Group: Eric WIlliamson, braccio destro del presidente e Brian Walker, director of strategy and new ventures.