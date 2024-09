Corriere della Sera (G. Piacentini) – È amore a prima vista, quello tra Tammy Abraham e il Milan. A tal punto che la società rossonera starebbe pensando di riscattarlo, dopo che nelle ultime ore di mercato proprio da Milano era arrivato lo stop allo scambio di cartellini, con conguaglio in favore della Roma, tra l’inglese e Saelemaekers.

I rossoneri, che hanno già speso un milione e mezzo per il prestito oneroso, vorrebbero “bloccare” il riscatto ad una cifra tra gli 8 e 10 milioni per non correre il rischio di veder lievitare il prezzo se Tammy, che comunque a fine stagione entrerebbe nell’ultimo anno di contratto, dovesse disputare una grande annata. Otto milioni è la cifra minima che la Roma dovrà incassare il prossimo 30 giugno per non fare una minusvalenza.