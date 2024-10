La Repubblica (M. Juric) – Ivan Juric è consapevole che quella di domani contro l’Inter può essere la partita della svolta. Un risultato positivo contro i nerazzurri sognando una vittoria casalinga che manca dal 2016 e lancerebbe definitivamente la sua avventura in giallorosso. Nonostante anche domani la Curva Sud farà sentire il suo dissenso nei confronti dei Friedkin allo Stadio Olimpico, vincere per proseguire la scalata in classifica, cementare la panchina, almeno fino a giugno e magari iniziare a cercare una casa a Roma, visto che da oltre un mese l’allenatore vive tra Trigoria e un hotel messo a disposizione dal club.

Per raggiungere l’obiettivo si affiderà alla miglior formazione possibile in questo momento. Davanti a Svilar giocheranno Mancini, N’Dicka e Angelino. A sinistra possibile maglia da titolare per Zalewski. A destra ci sarà Celik, mentre in mezzo favoriti Cristante e Koné su Le Fée e Pisilli. Davanti ci saranno Dybala e Pellegrini dietro Dovbyk. L’ucraino va gestito dopo le fatiche con la nazionale ucraina ma non è in dubbio la sua maglia da titolare contro l’Inter.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]