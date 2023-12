Corriere della Sera – La Roma non batte il Napoli dal 2019. Mourinho non ci riesce addirittura dal 2009, un 3-1 con l’Inter nella stagione della tripletta Scudetto-Champions-Coppa Italia. Nella sua prima annata giallorossa ha ottenuto 2 pareggi, 0-0 e 1-1, mentre nello scorso campionato ha perso 1-0 all’Olimpico e 2-1 al Maradona. C’è solo un’altra squadra, il Milan, contro cui Mourinho non ha ancora vinto sulla panchina romanista: 2 pareggi e 3 sconfitte.