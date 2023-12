Tuttosport (F. Tringali) – Più si lanceranno odio sui social da qui a febbraio e minori saranno le possibilità di vedere tifosi in trasferta tra Italia e Olanda. Le chance sono già bassissime, anche perché lo storico tra le frange estreme di Roma e Feyenoord farebbe da solo scattare un divieto immediato, così com’è avvenuto nell’ultimo precedente tra la squadra di Slot e l’altra romana, la Lazio, in un girone di Champions League che tra andata e ritorno ha visto la sola presenza del pubblico di casa. Il play-off di Europa League è già cominciato, il sorteggio di Nyon ha fatto riaffiorare la rivalità e la tensione, la linea social tra Roma e Rotterdam è già bollente di messaggi violenti: “Massacriamoli”, ha scritto su Instagram un tifoso olandese che ha trovato l’immediata approvazione di tanti altri facinorosi. Ieri da parte del presidente dell’associazione tifosi Feyenoord è arrivato un appello, destinato a restare inascoltato: “Speriamo che la Uefa possa esercitare la sua influenza sul governo italiano. I tifosi del Feyenoord si sono comportati molto bene ultimamente, meritiamo di poter andare in trasferta in Italia”.