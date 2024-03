L’Italia è impegnata nella seconda amichevole in America contro l’Ecuador. Il CT Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d’inizio. Queste le sue dichiarazioni:

“Sarà anche peggio rispetto al match contro il Venezuela, loro hanno le qualità del calcio europeo insieme alla garra delle squadre sudamericane. Sarà una bella partita. Mi aspetto di avere più concretezza e meno leggerezza in queste perdite di palla. In 5 minuti puoi diventare un eroe o mandare tutto per aria. Serve essere convinti di dove si vuole andare”.