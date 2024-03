L’Italia scende in campo per la seconda amichevole in America contro l’Ecuador. Tanti i cambiamenti che Spalletti ha deciso per la formazione che scenderà in campo alla Red Bulla Arena di Harrison in New Jersey. I due giallorossi Pellegrini e Mancini partono dal 1’. Al 3’ il capitano giallorosso segna la rete dell’1-0. L’Ecuador prova a reagire al 12’ con una botta da fuori area di Moises Caicedo. Nella ripresa Azzurri ancora in dominio ma l’Ecuador ci prova con Franco e Sarmiento. Al 67’ Pellegrini viene sostituito, mentre Mancini resta in campo per tutti i 90’. La sfida si chiude nel recupero con il contropiede micidiale dell’Italia, Orsolini lancia in profondità Barella che non sbaglia. Finisce 0-2 per gli azzurri.