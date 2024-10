Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Uno dopo il pareggio per 2-2 ottenuto con il Belgio. Queste le sue parole:

Il cartellino rosso di Pellegrini…

“Ci sono degli episodi che cambiano le partite. Dopo il rosso abbiamo subito preso il gol. A volte ci sono gare che non vengono segnate dal calcio giocato. Avevamo la possibilità di giocarla bene anche nel secondo tempo la partita”.

I due gol?

“Io andrei più su quando abbiamo perso un paio di palloni. Loro hanno la qualità di essere bravi nell’uno contro uno sugli spazi larghi. Sotto l’aspetto del gioco non abbiamo sofferto moltissimo, abbiamo sofferto sui calci piazzati. Le conferme ci sono state. Si è vista la squadra stare bene sul campo. C’era da far vedere che anche in questa partita eravamo capaci di pilotare le possibilità, ci eravamo riusciti”.

