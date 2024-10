Niccolò Pisilli, calciatore della Roma e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro il Belgio dove si è reso protagonista effettuando il suo esordio con la maglia azzurra. Queste le sue parole:

“Felice di aver esordito proprio qui a Roma”.

Non hai avuto paura per l’ingresso in campo?

“Ho provato a dare il mio contributo, entrare con la paura è sempre peggio. Era un momento delicato della gara, sono contento che abbiamo difeso il risultato”.

Hai visto Pellegrini all’intervallo?

“Ovviamente era dispiaciuto per l’accaduto, ma lui è un grandissimo giocatore e l’episodio non cambia quello che è”.

Foto: [Alessandro Sabattini] via [Getty Images].